El poderoso mensaje de Camila Cabello a favor de la celulitis y estrías

Si te sientes mal contigo misma, Camila Cabello tiene un mensaje muy inspirador para ti: Acepta tu cuerpo. La cantante compartió recientemente un vídeo de TikTok con sus seguidores para recordarnos -y a ella misma- que debemos amar nuestros cuerpos.

El vídeo lo tituló como: "i luv my body", (yo amo mi cuerpo, en castellano). El vídeo comienza con Camila en su coche y hablando como si lo hiciera con su mejor amiga. "Estaba corriendo por el parque, ocupándome de mis asuntos, tratando de estar en forma, tratando de mantenerme sana. Estoy usando un top que muestra mi tripa", dijo, antes de mostrar su estómago.

"Y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete tripa todo el rato. Y pensé ‘Vaya’ pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda”, continúa diciendo la artista con gestos y muecas cómicas.

“Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y eso es nuestro”.

Camila terminó el vídeo con cantando una tema del grupo En Vogue, 'Dándole algo que pueda sentir'.

La cantante de 24 años tampoco se libra de las críticas, algunas tan injustas como las que hacen referencia a su cuerpo. Ya en varias ocasiones ha confesado que ha tenido que lidiar con problemas de ansiedad desde hace años, algo que la ha llevado a alejarse de las redes sociales durante temporadas. Pero parece que Camila ha decidido empoderarse y enviar un mensaje de apoyo a todas las jóvenes que se sienten avergonzadas de su cuerpo.

El vídeo de Cabello acumula más de 15 millones de visitas, cerca de tres millones de 'me gusta' y casi 25.000 comentarios.