Pilar Rubio, embarazada de nuevo

Sabíamos que el 2020 nos iba a traer muy buenas noticias. ¿Y que mayor alegría existe que la llegada de un nuevo niño? A finales del 2019 ya hicimos un adelanto de las 'celebs' que iban a ser mamá en este nuevo año, y a esta lista hoy se suma Pilar Rubio, que espera su cuarto hijo con Sergio Ramos.

Parece que el nuevo año empieza muy bien para la pareja. El futbolista alzó la 'Supercopa de España' junto al equipo madridista hace apenas tres días, y casualmente (aunque en el momento no lo asociamos) al finalizar el partido Ramos se guardó el balón por dentro de la camiseta simulando una barriguita de embarazada. ¡Ahora todo tiene sentido!

La noticia ha salido a la luz en una exclusiva que ha dado la cabecera digital Look, aunque lo cierto es que la llegada de este nuevo niño no pilla del todo por sorpresa.

Pilar Rubio compartió una entrañable foto en Instagram, en la que aparecía junto a Sergio Ramos, con unas palabras emotivas para despedir este 2019 tan especial en el que no podemos olvidar que la pareja se dio el 'sí, quiero' por todo lo alto. Y es que, efectivamente, su mensaje en la red social daba que pensar...

Lo mejor está por llegar, este 2020 será único. Que dibujemos un camino lleno de amor. ILY

Además, Pilar Rubio siempre ha hablado de lo bonito que es para ella ser madre. De hecho, hace tres años publicó su propio libro sobre gestaciones: '¡Embarazada! ¿Y ahora qué?', en el que recogía todos los 'tips' para cuidarse antes, durante y después del embarazo, y hablaba de su propia experiencia personal.

Pero, más allá de este proyecto literario, Pilar Rubio acudió al programa de TeleMadrid 'Aquellos maravillosos años', presentado por Toñi Moreno, en octubre del 2019. Allí, la presentadora le preguntó si tenía pensado tener más niños, a lo que la colaboradora de 'El Hormiguero' respondió: "No estoy embarazada, pero no me importaría. En nuestro trabajo nunca encuentras el momento y tener un hijo es complicado. No descarto tampoco, pero daría igual que fuese niño o niña... De los tres que hemos tenido no los hemos programado. Si vienen, vienen". ¡Y parece que ha venido!

Esperaremos ansiosas para ver la carita del cuarto hijo de la pareja que llegará al mundo la próxima primavera, pero mientras te dejamos un recordatorio de todas las 'celebs' que serán mamá en este 2020, que no son pocas...