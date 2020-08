Los jefes de James Bond le piden a Ana de Armas que no vaya a la première con Ben Affleck

En 2019 supimos que Ana de Armas se iba a convertir en chica Bond. El pasado mes de abril se tendría que haber estrenado en la alfombra roja la película 25 del famoso agente británico 'No time to die' pero debido a la pandemia provocada por el covid-19 se pospuso al 20 de noviembre de 2020.

Pues bien los jefes de Ana de Armas tienen una petición clara para la actriz hispano-cubana y es que no quieren que vaya acompañada de Ben Affleck, su novio desde hace unos meses, al estreno de la nueva película de James Bond.

Los jefes de la franquicia de James Bond lo tienen claro y quieren que todos los focos de los fotógrafos se centren en el último protagonista de la saga Daniel Craig, para ellos "sería un desastre que todo el mundo se centrara en lo enamorados que están Ben y Ana".

La espera para ver el estreno de esta nueva película de James Bond está siendo muy larga y todo el mundo quiere que los verdaderos protagonistas de la alfombra roja sean los actores de la película y no Ana de Armas y Ben Affleck.

La película tendrá una première en Inglaterra, sin fecha definida en noviembre y el 20 de noviembre en Estados Unidos.

'No time to die' es la película número 25 de la franquicia de James Bond y va a ser la quinta protagonizada por Daniel Craig. Es muy importante para sus creadores y no quieren que los flashes de la alfombra roja se centren en otra cosa que no sea los actores de la misma.

La verdad es que esto puede suponer un gran dilema para Ana de Armas, ya que éste podría ser el debut como pareja sobre la alfombra roja junto a Ben Affleck. Sin embargo, alguna fuente cercana a ambos, dice que Ben estaría dispuesto a hacer lo que sea para no poner a la actriz en ningún apuro.

Ana de Armas y Ben Affleck, una de las parejas sorpresa de 2020.

Ana de Armas y Ben Affleck sorprendieron con su relación en marzo de 2020. Se conocieron durante el rodaje de la película 'Deep Water' el pasado otoño y desde entonces la pareja se muestra de lo más cariñosa y cómplice en sus múltiples paseos con sus perros por las calles de Los Ángeles.

La actriz hispano-cubana ya conoce a los tres hijos que tuvo Ben Affleck con su exmujer Jennifer Garner. Además ha conocido también a Matt Damon, uno de los mejores amigos de Ben y a la mujer de éste Luciana Barroso.