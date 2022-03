Penélope Cruz y Javier Bardem: puro amor en la alfombra roja

Son la pareja del momento en Hollywood. Penélope Cruz opta al Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en la película 'Madres Paralelas' de Pedro Almodóvar, mientras que Javier Bardem hace lo propio en la categoría masculina por su interpretación en la cinta 'Being The Ricardos' junto a Nicole Kidman. Esta es la primera que ambos están nominados a un Oscar en la misma edición, aunque no es la primera vez que ganan uno. Javier levantó la estatuilla en 2007 por No es país para viejos, mientras que Penélope hizo lo propio en 2009 por Vicky Cristina Barcelona. Él lo ganó en categoría de Mejor Actor de Reparto y Penélope también.

Sin embargo, este año ambos dan un salto en la carrera por el Oscar ya que optan en las categorías superiores como actores principales. ¡Qué emoción! Tras verlos posar juntos en la gala de los premios Goya, ahora lo han vuelto a hacer en la tradicional comida de las nominados que se celebra en la ciudad de Los Ángeles (California).

Para la ocasión, Penélope Cruz presumió de piernas tonificadas y bronceadas con un minivestido fucsia sin mangas de Chanel colección primavera verano 2022, firma de la que es embajadora e imagen.

Un diseño que le sentaba de maravilla y que combinó acertadamente con unas sandalias negras de tacón cuadrado y plataforma delantera que son una auténtica maravilla. En cuanto al cabello, su melena por los hombros con raya al medio causó sensación, al igual que los reflejos rubios que se iluminaban en ella con la luz de los flashes.

Chica Almodóvar

Madres Paralelas no ha sido el único trabajo que la actriz ha realizado de la mano del director manchego ya que antes habían trabajado juntos en seis películas: Carne Trémula, Todo sobre mi madre, Volver (por la que Penélope recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz principal), Los abrazos rotos, Los amantes pasajeros y Dolor y Gloria.

"Vuelvo al universo femenino, a la maternidad, a la familia. Hablo de la importancia de los ancestros y de los descendientes. La presencia inevitable de la memoria. Hay muchas madres en mi filmografía, las que forman parte de este relato son muy distintas. Como narrador, en este momento me inspiran más las madres imperfectas. Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y la joven Milena Smit interpretarán a las tres madres de la película, acompañadas por Israel Elejalde en el principal personaje masculino. También cuento con la colaboración de mis adoradas Julieta Serrano y Rossy de Palma. Madres Paralelas será un drama, intenso. O eso espero", aseguraba Pedro Almodóvar antes de comenzar el rodaje.

Si todavía no has visto Madres Paralelas, hazlo, porque supera todas las expectativas.