Paula Echevarría presenta su querida Candás a su bebé

Después de desearlo con todas sus fuerzas ha llegado el momento: Paula Echevarría se veía las caras con el mar de su querida Asturias. La pandemia ha impedido que la actriz haya visitado a sus padres menos de lo que le hubiera gustado, sobre todo ahora que espera la llegada de su primer hijo junto a s actual pareja, Miguel Torres. Una dulce espera que sienta mucho mejor con la brisa de las olas.

Paula ha querido compartir con sus casi tres millones y medio de seguidores un par de imágenes de lo que están siendo sus vacaciones junto a sus padres, a su hija Daniela y a Miguel. Dos fotos en las que aparece tocándose la tripita, disfrutando de unas espectaculares vistas y que ha titulado: "respirando el mar".

Un momento que ha denominado "mama love you", dirigiéndose a su pequeño Miguel y que no solo ha compartido en su tabón de Instagram también en su Stories. Tres palabras de amor que no solo ha dedicado a su bebé sino también a su querida, Dani.

La actriz no ha querido dejar de decir lo mucho que quiere a su primeriza, Daniela, subiendo una foto en la que aparecen juntas, frente con frente, tumbadas y sacando morritos. Sin duda, una familia