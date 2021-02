Paula Echevarría muestra su tripa de embarazada a sus fans en Instagram

Es una de las celebrities que más está disfrutando de su embarazo o por lo menos es lo que demuestra en su perfil de Instagram. Fotos de sus looks, de sus ejercicios, con su familia... Paula Echevarría está feliz con la inminente llegada de su hijo, Miguel Jr.

En esta ocasión, la actriz nos ha sorprendido con un vídeo en el que enseña por primera vez su tripita. Un bonito vídeo en el que aparece vestida con un conjunto homewear, de sudadera y pantalón corto, de algodón, ambientado en un clásico de Walt Disney, 'Dumbo'.

Un outfit con el que pasó una divertida tarde de fin de semana en la que no faltaron, según sus palabras, "chuches y series". Y que no olvidó mencionar a su ginecóloga, Sofía Alcalá, ya que lo de comer chucherías no lo tiene permitido.

Una publicación que ha hecho saltar todas las alarmas ya que parece que Paula está a punto de dar a luz, por el tamaño de su tripa. Así que ella misma ha aclarado que todavía le queda bastante para recibir a Miguel Jr. "Y no, aunque parezca que estoy a puntito por el volumen, aún me queda bastante! 😅", confirma la actriz.