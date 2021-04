Paula Echevarría y Miguel Torres abandonan el hospital con su hijo Miguel Jr.

Feliciano López y Sandra Gago

La modelo y el tenista cuentan las horas para el nacimiento de su primer hijo, que se llamará Darío. En declaraciones a una revista expresaron su felicidad: "Siempre he sido muy niñera y siempre me he imaginado con un bebé en brazos. Ser madre es mi mayor ilusión en la vida, siempre lo ha sido, desde muy niña". Pues su sueño se hará realidad.