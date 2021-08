Este es el motivo de la última polémica que ha dividido a los fans de Paula Echevarría

Paula Echevarría es una de las celebrities más inspiradoras para millones de chicas que comienzan a interesarse por la moda. La actriz utiliza su perfil de Instagram como escaparate para mostrar sus looks diarios. Una especie de sección donde enseña sus últimas adquisiciones dando voz tanto a firmas pronto moda, como a marcas de lujo y pequeñas tiendas. Y precisamente, esta práctica que Paula realiza a diario ha sido la culpable de dividir a sus seguidores de Instagram.

El foco de la polémica es uno de los último looks de la actriz en el que se atreve a combinar distintas prendas animal print, aunque el estampado no es exactamente el mismo. Y precisamente este es el motivo que ha provocado la división entre sus fans: por un lado, los que están encantado con la mezcla excesiva y, por otro, los que opinan que 'menos es más'.

Paula, confesa fiel seguidora del estampado de leopardo, no duda ni un momento en pisar la calle con un atrevido look que los puristas de la moda pueden calificar de recargado. "Leopardo + leopardo... ¿`por qué no?", escribe la actriz a modo de pie de foto.

Copia el look de Paula Echevarría

Si quieres seguir los pasos de la actriz, te contamos de dónde son las prendas que componen su look más salvaje del verano: la camisa abotonada, de manga larga y la minifalda son de Mango, las sandalias planas de cuero son de Hermès y el bolso acolchado lo firma Longchamp.

Un outfit que la actriz ha clonado de la marca española ya que forma parte, tal cual, del lookbook de la nueva colección. En cuanto a los precios, la camisa de algodón cuesta 39,95 euros y la minifalda 25,99 euros.