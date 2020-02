Estas parejas de celebrities han compartido su vida tanto en la ficción como en la realidad

Aunque sigamos cumpliendo años -gracias a la vida por ello-, a veces nos seguimos dejando llevar por la adolescente que llevamos dentro, esa para la cual la la rosa de San Valentín era el regalo del año, y nos metemos de lleno en las historias de amor que vemos en la gran pantalla o en la televisión.

No es que esté mal esto, cada una que viva la ficción como le dé la gana; el problema llega cuando la pareja de actores protagonistas se lleva su amor de guión a la improvisación constante que es la vida real, y nosotras, espectadoras que tenemos su historia idealizada en la cabeza por el final feliz de la película, con beso bajo la lluvia o sin él, nos creemos que debe ser igual su relación de carne y hueso. Y no, claro que no. Esto, salvo raras excepciones, no ocurre en el planeta Tierra. Hasta los que siguen siendo pareja, seguro que no han vivido una historia como la de sus personajes. Ojo, probablemente sea mejor, pero no la misma.

¿Y qué pasa cuándo lo dejan? Pues que empatizamos con ellos. Nos da penilla incluso. Da un poco de vergüenza reconocerlo pero es así para muchas personas. No les conoces de nada, pero en cierto modo son parte de tu vida. Esta es la magia de la crónica social, la directora del culebrón interminable más apasionante porque narra hechos reales, ni siquiera tiene que adaptarlos a la ficción. Por eso engancha a miles de personas a diario a la vida de los personajes populares.

Igual estás pensando que a ti no te ha pasado esto en la vida, pero tú has sido adolescente, como todas. A lo mejor con los años has conseguido discernir entre ficción y realidad cuando pasa algo así, pero a buen seguro no fuiste capaz de hacerlo en algún momento de tu vida.

Si no lo crees, abre la puerta del baúl de los recuerdos antes de empezar la lista que hemos elaborado de doce parejas de famosos que además de mantener una relación amorosa en la vida, la mantuvieron también en clave laboral. Ya verás cómo conoces la mayoría y cómo hay al menos una que te dejó tocada aunque fuera solo unas horas. Y si no te ha pasado, pues enhorabuena, eso que te ahorraste. Pero para reafirmarte en ello tienes que leer primero un ranking que no te va a defraudar...