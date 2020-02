Las anécdotas de los premios Oscar 2020

La 92 edición de los premios Oscar será recordada para siempre como la primera en la que una cinta de habla no inglesa se lleva el máximo galardón de la noche. La coreana 'Parasite' tendrá ese honor de forma eterna, y su director Bong Jong-Hoo es el gran triunfador de la noche puesto que también se ha llevado el premio a mejor director y el de mejor guion.

No ha habido sorpresas en los premios individuales principales -han recaído en Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Laura Dern y Brad Pitt-, y que el cine español se vuelve de vacío, ya lo sabrás de sobra a estas alturas del día.

¿Y qué es lo que buscamos todas cuando no hemos podido ver la gala en directo además de la lista de premiados? En primer lugar, el resumen gráfico de la alfombra roja, e inmediatamente después, una selección de las mejores anécdotas.

Al fin y al cabo, son estas pequeñas cosas que suceden a lo largo de la gala las que acaban quedando para en el recuerdo popular durante más tiempo incluso que los propios premiados. Hace unos días elaboramos una lista de nuestras favoritas de lo que va de siglo, más la excepción del "Peeeeeedrooooo" del año 99 de la gran Penélope Cruz, y por muy completo que nos quedara, nos va a tocar actualizarla con alguno de los detalles más divertidos que han tenido lugar en esta nueva edición de los premios más glamurosos y mediáticos del planeta.

Para empezar, no todos los días -de hecho, no había pasado nunca antes-, canta una española en directo en la gala de los Oscar. Gisela lo ha hecho junto a un ejército mundial de Elsas en el que ha sido uno de los grandes momentos de una noche en la que la música ha tenido un gran protagonismo; además, de la forma más inesperada, ya que del universo 'Frozen' se ha pasado al extremo opuesto con la aparición sorpresa de Eminem, que ha saldado su deuda con la Academia acudiendo a cantar 17 años después el tema con el que ganó una estatuilla allá por 2003, 'Lose yourself'.

Pero como no queremos desvelarte antes de tiempo y de forma atropellada las mejores anécdotas, vamos al grano dándoles su espacio por separado a cada una de ellas. Solo te adelantamos que no te emociones con un nuevo reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston porque esta última finalmente no acudió a la gala, pero eso no quita que no haya existido otro reencuentro amoroso de dos estrellas del cine. Además, disfraces, estatuillas guardadas en sitios insospechados, un director que casi se queda sopa... 'Te aseguramos que la lista no tiene desperdicio!