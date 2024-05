La original nueva imagen de Iker Casillas en su 43 cumpleaños

En la foto aparece rapado, con una camiseta blanca sencilla y con las siguientes palabras: "Nunca estaremos mejor que hoy. Lo que tenga que venir , con 43! #graciasatodos❤️ #ikercalvillas". El humor no le ha faltado, ya que el hashtag dice mucho de cómo se ha tomado esta decisión: con mucha filosofía. Algunos de sus compañeros de profesión y rostros conocidos han aprovechado la ocasión para felicitarle. "Felicidades trolazo", ha escrito Luka Modric, mientras que Julio Iglesias escribía: "Querido Iker, Un abrazo muy fuerte en tu cumpleaños". La que, de momento, no ha escrito nada ha sido su ex mujer, Sara Carbonero, aunque estamos seguras que le habrá felicitado personalmente ya que entre ambos mantienen una bonita relación de amistad y respeto.