El nuevo novio de Olivia Wilde te dejará sin habla

El año 2021 ha empezado con un posible divorcio, el de Kim Kardashian y Kanye West, seguido de un romance de esos que a Hollywood le encanta y a nosotras también. Se trata de Olivia Wilde y Harry Styles, que al parecer son pareja desde hace unos meses. Todo comenzó el pasado otoño cuando la actriz y directora estadounidense de 36 años y el cantante y actor británico de 26 coincidieron en rodaje de la película 'Don’t Worry Darling', dirigida y coprotagonizada por Wilde y en el que Harry interpreta al marido de la protagonista. ¡Y saltaron las chispas!

No hay casi fotos de ellos juntos, solo algunas que los paparazzi hicieron el pasado fin de semana cuando se vio a la pareja de la mano en la boda del agente de Styles, Jeffrey Azoff, en Montecito, California. Ella llevaba un look muy a su estilo, un primaveral vestido largo de flores en blanco, azul y rosa y una diadema rosa a modo de turbante.

Él, en cambio, iba con traje negro y una camisa con chorreras, lazo negro al cuello y vaso de whisky en la mano. Al finalizar, Wilde y Styles fueron fotografiados llegando a la casa que el cantante tiene en Los Ángeles. El año pasado, Wilde se separó del actor Jason Sudeikis, tras diez años juntos y con quien tiene dos hijos, Otis, de 6 años, y Daisy, de 4. Por su parte, Harry Styles ha tenido más parejas, como la también cantante Taylor Swift, la modelo Kendall Jenner, o la francesa Camille Rowe.

Hace apenas unos días Styles estrenaba el nuevo videoclip de su nuevo single, 'Treat People with Kindness', que lleva ya más de 12 millones de visitas en YouTube. La ex estrella de One Direction interpreta a un cantante de un club nocturno que invita a la actriz Phoebe Waller-Bridge, conocida por la serie 'Fleabag', a bailar con él al más puro estilo de Hollywood.