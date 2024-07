¿Qué te parece el nuevo look de Hiba Abouk? A nosotras nos encanta

En la fiesta de el Turronero, la actriz no solo sorprendió con su presencia, sino que su look no dejó indiferente a nadie, dejando atrás su melena caoba, para lucir un pelo rubio fruto de una decoloración en su cabello. No se sabe muy bien los motivos, si han sido personales o profesionales. Un cambio de look con el que Hiba Abouk arrasó en las redes sociales, gracias también a un vestido ajustado y sin mangas con el que presumió de tipazo.