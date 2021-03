Ya tenemos nombre y fecha del nuevo disco de Demi Lovato

Llevaba meses diciendo que estaba preparando su regreso al mundo de la música y así ha sido. Demi Lovato acaba de anunciar que será el próximo dos de abril cuando vea la luz un trabajo que se llamará 'Dancing With the Devil... The Art of Starting Over'.

Fue en su cuenta de Instagram donde colgó la portada de este disco donde la artista ha querido dejar claro todo lo que ha pasado desde que sufrió una sobredosis en julio de 2018 que estuvo a punto de costarle la vida.

" Si lo escuchas pista por pista, si sigues la lista de canciones, es como la banda sonora no oficial del documental. Porque realmente sigue mi vida durante los últimos dos años", dijo Lovato.

"El documental es algo en lo que he puesto mi corazón y mi alma. Quería que mis fans recibieran los testimonios de primera mano, no sólo míos, sino de la gente que estaba allí... que realmente sigue el curso de mi vida y el camino que ha tomado en los últimos años".

La artista tiene previsto estrenar también su documental, 'Demi Lovato: Dancing with the Devil', en el Festival de Cine SXSW y en YouTube a partir del 23 de marzo. En un avance del documental publicado el mes pasado, Lovato dijo que tras su sobredosis en 2018, tuvo un ataque al corazón y tres derrames cerebrales.

'He querido dejar las cosas claras sobre lo que pasó. He tenido muchas vidas. Como mi gato, ¿sabes? Estoy en mi novena vida', dijo una Demi que realmente afronta su futuro con entusiasmo y ganas de luchar.

Habrá que ver qué nos ofrece Demi Lovato con este disco y si realmente sigue siendo esa cantante que nos cautivó a todos desde que era una adolescente.