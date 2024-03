Dua Lipa está cada vez más enamorada de su novio

Para quienes no le conozcan, Callum Turner, además de un actor estupendo, fue pareja de la actriz Vanessa Kirby, a quien el gran público conoce por 'Napoleón', 'Fragmentos de una mujer', o su interpretación de la princesa Margarita en la serie 'The Crown'. En la parte profesional, Callum Turner es conocido por sus papeles en 'Animales fantásticos' y también protagoniza la última película de George Clooney, 'The Boys in the Boat'.