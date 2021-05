Tenemos más novedades sobre el regreso de 'Sexo en Nueva York' que te van a gustar

Sigue el secretismo en torno al regreso de 'Sexo en Nueva York' (que se llamará 'And just like that'). En los 10 episodios que formarán la nueva entrega, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis seguirán siendo las protagonistas mientras que, como se dijo hace unos meses, el personaje de Samantha, al que dio vida Kim Cattrall, no estará.

Y ahora acabamos de conocer que los tres 'hombres de la serie', Mr. Big, interpretado por Chris Noth, Aiden (John Corbett) y el marido de Miranda, Steve, David Eigenberg, sí que estarán. Que relación tendrán con las protagonistas es algo que no sabremos hasta que no veamos la serie.

Pero las novedades no se quedan ahí ya que hace unos días supimos que Sara Ramírez, la recordada doctora Callie Torres de 'Anatomía de Grey', estará también en 'And Just Like That'.

La actriz, que el pasado verano declaró públicamente que se identificaba como persona de género no binario, interpretará a un personaje queer llamado Che Díaz.

Parece que ser que las críticas que realizó Kim Cattrall, acusando a los responsables de la serie de no apostar abiertamente por la inclusividad en el reparto, han sido escuchadas, de manera que Sara Ramirez contribuirá a la visibilidad del colectivo en la nueva serie.

Sin embargo, sigue habiendo bajas. A la de Kim Cattrall se une ahora la de la famosa diseñadora de vestuario Patricia Field, responsable del icónico estilismo de Sarah Jessica Parker.

Al parecer, Field no va a volver porque está centrada en la serie 'Emily en París'. Esta es la primera vez que ocurre en la serie, ya que la ropa de la sexta temporada y de las dos películas fue confeccionada por ella.

Curiosamente, la propia Cattrall colgó hace unos días en su cuenta de Instagram una foto junto a Patricia Field y con un texto que dice mucho: 'Mi cena con @Pat_Field. Un verdadero amigo y confidente".

Seguramente que habrá más novedades antes del esperadísimo estreno de 'And just like that' y nosotras os las iremos contando.