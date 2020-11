Novedades poco favorables para Angelina Jolie en el proceso de divorcio de Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt siguen con el proceso de divorcio. El matrimonio anunció su separación por sorpresa en septiembre de 2016 y aún no han alcanzado un acuerdo para hacer esta situación oficial.

De hecho, hay novedades y no muy favorables para la actriz, ya que pidió que retiraran al juez que se encarga del proceso de divorcio por tener una relación profesional con Brad Pitt, pero la Corte Superior de California del condado de Orange no lo ha considerado oportuno porque considera que: "El juez Ouderkirk no está descalificado para servir como juez en este caso. Así que la petición de inhabilitación para este caso ha sido denegada".

Un varapalo para Angelina Jolie en este proceso que parece que no va a terminar nunca. La actriz había solicitado el cambio de juez al considerar que éste mantenía una relación profesional tanto como Brad Pitt como con sus representantes legales en este juicio.

Pero nada, la Corte Superior de California no lo ha considerado como tal y seguirán con el mismo juez en este proceso de divorcio en el que llevan inmersos desde hace cuatro años. Un tiempo en el que ha dado tiempo a muchas cosas, tanto a diferentes acercamientos de opinión entre Brad Pitt y Angelina Jolie, como situaciones mucho más tensas en las que ha sido complicado llegar a algún acuerdo.

Angelina Jolie disfruta de la custodia de sus seis hijos pero, Brad Pitt vive cerca de ellos para pasar días y horas junto a ellos.

Después de saberse esta sentencia en contra de los intereses de Angelina Jolie, se ha hecho público que el juez Ouderkirk no solo conoce a Brad Pitt, también ha Angelina. Al parecer fue el encargado de casarles por lo civil en 2014, fue uno de los pocos que asistió a la boda que celebraron en el Château Miraval, en el sur de Francia.