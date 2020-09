Descubre a Nicole Poturalski, la nueva novia de Brad Pitt

Brad Pitt (56) parece que está de nuevo enamorado y la afortunada es la modelo alemana Nicole Poturalski (27), quien, por cierto, guarda un gran parecido con su ex Angelina Jolie.

El actor y la modelo llevan juntos pocas semanas. Se conocieron en el restaurante de alto standing que el marido de Nicole tiene en Berlín. Sí, marido. Al parecer, la joven modelo mantiene un matrimonio abierto.

Por lo que parece Brad Pitt se fijó en la joven castaña con ojos claros en agosto de 2019, cuando fue a cenar al conocido restaurante berlinés del marido de la modelo. Acudió allí durante la promoción de la última película de Quentin Tarantino 'Once Upon A Time in Hollywood', quien le acompañó, así como Margot Robbie y Leonardo DiCaprio.

En cuanto la vio, el actor se enamoró perdidamente de ella. Y volvió a coincidir semanas después de este primer encuentro en Los Ángeles, donde ella fue a hacer una sesión de fotos. Desde entonces, han mantenido encuentros esporádicos.

Aunque este verano Brad Pitt y Nicole Poturalski han dado un paso más a su relación y el actor no ha dudado en ir con ella al Chateau Miraval, en el sur de Francia, donde se casó con Angelina Jolie. Un detalle, que al parecer no le hizo ninguna gracia a la exmujer del actor.

Desde el momento que se supo de esta nueva relación de Brad Pitt con Nicole Poruralski, han sido muchas las personas que aseguran que la joven guarda un gran parecido con Angelina Jolie, con quien el actor estuvo saliendo durante 10 años. Se casaron en 2014 y dos años después, para sorpresa de todos, comenzaron el proceso de divorcio.

Y a ti, ¿te recuerda Nicole a Angelina? También puede guardar un gran parecido con Jessica Biel, ¿no crees?