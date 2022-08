Nicole Kidman se transforma en una extraordinaria culturista... que ha generado polémica

A Nicole Kidman la hemos visto de muchas maneras y posturas. Más de dos décadas en el cine demuestran que es una actriz polifacética que nunca pierde la oportunidad de interpretar personajes que le mueven las entrañas. Por eso, tan pronto se convierte en una mujer de clase alta con ciertos problemas matrimoniales en 'Eyes Wide Shut' como en una reina vikinga algo vengativa en 'El hombre del norte'. En relación a su aspecto, tampoco podría decirse que haya perdido la oportunidad de teñirse, cortarse el pelo o peinarse de mil y una maneras.

Sobre transformación y peinados va la cosa con respecto a la última portada que ha protagonizado la australiana para la revista 'Perfect', donde ha aparecido con un 'look' al más puro estilo años 2000, formado por un conjunto del que ha destacado un top firmado por Glenn Martens y una minifalda de Diesel. En relación a su pelo, no ha pasado desapercibida la peluca pelirroja con corte bob asimétrico, con los mechones frontales mucho más cortos de lo habitual, que ha dejado boquiabierto al personal. ¿Queríais una artista de los pies a la cabeza? ¡Nicole Kidman era la solución!

Este estilismo ha corrido a cargo de Robbie Spencer y es el fotógrafo Zhong Lin quien ha firmado las imágenes en las que la protagonista de 'Australia' muestra unos bíceps definidísimos, así como unos hombros muy marcados y un abdomen trabajado, que también dejaba ver sus abdominales. Todo ello teniendo en cuenta que la actriz ya cuenta con 55 años, motivo suficiente por el que los comentarios alabando su buen estado físico no se han hecho esperar. Entre algunos de ellos han destacado el de "arrebatadora" y "diosa".

Sin embargo, al igual que ha recibido piropos, la protagonista de 'Big Little Lies' también ha recibido un aluvión de críticas (¿qué raro, verdad?) donde no han faltado referencias a las operaciones estéticas a las que se ha sometido que, en cierto modo, le han ido dejando irreconocible en los últimos diez años. Lo cierto es que muchos de estos 'haters' han señalado esto solo por desviar lo realmente importante de estas imágenes. Por un lado, que la actriz está estupenda y que cuida mucho su cuerpo, con intensas rutinas de ejercicio físico y una alimentación saludable.

Por otro lado, que muchas mujeres pueden verse incentivadas a hacer deporte y a controlar sus niveles hormonales, así como la calidad de sus huesos para prevenir enfermedades como la osteoporosis. Además, no deja de ser cierto que, si en lugar de Nicole hubiera sido un actor hombre quien hubiese protagonizado estas imágenes, probablemente no se habrían convertido en virales. La mala suerte nos continúa acompañando, pero no hay nada que no pueda arreglar la pelirroja más famosa del cine (con permiso de Julia Roberts, claro).