Todo sobre la sorprendente maternidad de Naomi Campbell

A pocos días de cumplir 51 años (que celebrará el próximo 22 de mayo), la modelo Naomi Campbell ha anunciado que ha sido madre de una niña. Y lo ha hecho con un post en su cuenta de Instagram, que acumula más de 10 millones de seguidores, y donde ha escrito el siguiente mensaje:

"Esta preciosa, pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Muy honrada de tener a esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande", junto a una imagen en la que muestra con cariño los diminutos pies de su hija.

Es ahora cuando han empezado a surgir las dudas sobre esta repentina maternidad, entre otras cosas porque hace solo unos meses pudimos ver a Naomi durante su último desfile en Nueva York, para Michael Kors, luciendo su habitual silueta.

Justo ayer, la modelo entrevistó a la diseñadora de moda Diane von Furstenberg en su programa de YouTube 'No Filter with Naomi' pero no mencionó la llegada de su hija.

Eso sí, confesó que el confinamiento provocado por la pandemia había sido un "momento positivo" para algunos y que a ella le sirvió para reflexionar.

La modelo siempre ha sido muy celosa de su intimidad y no ha dado más detalles acerca del nacimiento de la niña. Se desconoce su nombre y tampoco se sabe si ha llegado al mundo por gestación subrogada o si ha sido adoptada.

El anuncio del bebé de Naomi se produce después de que admitiera que "pensaba en tener hijos todo el tiempo", pero que no planeaba apresurarse a formar una familia.

En una entrevista hace años con una revista norteamericana, Naomi insistió en que no quería ser madre soltera, por lo que primero encontraría una pareja adecuada. 'Quiero una figura paterna. Creo que es importante".

Las reacciones no se han hecho esperar ante este anuncio, como por ejemplo la del diseñador Marc Jacobs que le ha escrito un cariñoso mensaje: '¡¡¡¡¡Oh Dios mío!!!!! ¿Hoy es el día? Que absolutamente increíble. ¡Qué suerte tiene ella y qué suerte tienes tú! Qué maravillosa madre serás. Bendiciones para todos'