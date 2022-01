'Mujeres desesperadas' vuelve (o eso apunta una misteriosa publicación)

Cuando las series de televisión se mantienen en la parrilla durante años solo indica que su éxito ha sido arrollador. Gracias a su dirección, diseño de producción, trama y, por encima de todo, sus personajes, las series se convierten en un motivo por el que pasar las tardes de domingo en casa con manta y palomitas... o, en su defecto, un mojito y en bikini.

A día de hoy tenemos a nuestra mano un catálogo amplísimo de producciones de este tipo, ya que las plataformas de cine y series en 'streaming' se encargan de recopilar sus capítulos y ordenarlos a fin de que sea tan fácil reproducirlos como engancharse a ellos. Pero, a pesar de que son muchos los títulos actuales que han sido diseñados exclusivamente para estas ('Gambito de dama', 'And Just Like That', 'Big Little Lies' y un largo etcétera), Netflix, HBO Max y compañía también piensan en los más nostálgicos.

Porque hay series que, simplemente, nos han acompañado toda la vida o durante etapas personales importantes para nosotras. Una de ellas podría ser 'Mujeres desesperadas', cuyos personajes calaron hondo a principios de los 2000 gracias a sus personalidades fuertes e independientes. Estamos hablando, por supuesto, de Gabrielle Solís, Susan Mayer, Lynette Scavo, Bree Van Kamp y Katherine Mayfair.

Este grupo hizo que muchas estuviéramos pegadas al televisor desde 2004 hasta 2012 y fue, lógicamente, por la potencia de sus personajes. Por ese motivo, ha sido sorprendente el reciente anuncio de una supuesta vuelta a los rodajes. y es que, a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie, se ha publicado una imagen de las protagonistas dando a entender que así será.

En concreto, lo que se apunta desde esta red social es: "Desesperadamente, esperando el 2022". Por supuesto, tras este avance, han sido muchos los rumores que apuntan a un posible regreso, puesto que estamos en una época en la que no paramos de conocer nuevos detalles de producciones de hace ya unos años. Entre ellas, el esperadísimo spin-off de 'Sexo en Nueva York' o 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts'.

Debido a estas novedades, nadie diría que el equipo de esta serie se resistiría a volver, y más si una de sus protagonistas recientemente ha dicho que le encantaría volver a formar parte de ella. Fue Eva Longoria quien aseguró que sería "la primera en apuntarse" si esto se produjera. Por contra, su compañera Teri Hatcher ha insistido en más de una entrevista que jamás volvería a hacerlo. ¿Cuándo se resolverá el misterio?