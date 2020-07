Nuevo varapalo para John Travolta, su mujer Kelly Preston ha fallecido

La actriz Kelly Preston, mujer de John Travolta, ha fallecido el 12 de julio tras llevar dos años luchando contra un cáncer de mama. Un cáncer que mantuvieron en secreto hasta ahora.

A sus 57 años, la actriz no ha podido superarlo y ha muerto. Un representante de la familia ha sido en el encargado de hacer pública la triste noticia: "En la mañana del 12 de julio de 2020, la adorada madre y esposa, Kelly Preston, ha fallecido tras haber luchado durante dos años contra un cáncer de mama. Eligió llevar está batalla en privado, se ha sometido a diferentes tratamientos durante algún tiempo con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos".

Kelly Preston y John Travolta se casaron en 1991 y tuvieron tres hijos: Ella, de 20 años, Benjamin, de 9 y Jett, que falleció cuando tenía 16 años en 2009.

En el comunicado oficial se pide respeto y privacidad para estos momentos tan duros para la familia.

Por su parte, John Travolta no ha querido dejar la oportunidad de utilizar su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de despedida a su recién fallecida esposa: "Os tengo que anunciar con todo el dolor de mi corazón que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su batalla de dos años contra un cáncer de mama".

El actor continuaba: "Luchó esta batalla con mucho coraje y el amor y apoyo de muchos. Mi familia y yo estaremos siempre agradecidos a los médicos y enfermeras del MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que nos han ayudado, así como a todas las personas queridas que no se han separado de su lado".

Por último, en este mismo mensaje, John Travolta se ha querido dirigir a sus fans y ha escrito: "La vida y el amor de Kelly siempre será recordado. Me voy a coger un tiempo para estar ahí con mis hijos que acaban de perder a su madre, así que perdonadme por anticipado por si no oís nada de vosotros próximamente. Pero, por favor sabed, que voy a sentir todo el amor que me vais a mandar en las semanas y meses que vienen mientras lo superamos. Todo mi amor, JT".

A lo largo de su carrera Kelly Preston ha salido en películas como 'Jerry Maguire' o 'La última canción', película en la que se conocieron Miley Cyrus y Liam Hemsworth.