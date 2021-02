Muere Christopher Plummer, protagonista del cásico 'Sonrisas y lágrimas'

Christopher Plummer, quien protagonizó "Sonrisas y lágrimas" y que ganó un premio Oscar por su interpretación en "Beginners", murió el viernes a los 91 años, en su casa en Connecticut, según un comunicado de su representante.

"Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la musicalidad de las palabras", dijo en su declaración su viejo amigo y representante Lou Pitt. "Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente sus raíces canadienses. A través de su arte y su humanidad tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones futuras".

El reconocido actor continuó trabajando hasta cumplir los 90 años y con 82 años se convirtió en el galardonado más longevo en llevarse un Oscar por su trabajo en Beginner (2012) y recientemente trabajó con Ridley Scott en All the Money in the World