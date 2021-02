¿Sabes que otro personaje tampoco estará en 'Sexo en Nueva York'?

A principios de año saltaba la noticia. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis eran las encargadas de comunicar el esperadísimo regreso de 'Sexo en Nueva York' a través de las redes sociales, donde compartían las primeras imágenes de este proyecto. El teaser de 'And Just Like That...' ('Y así como si nada'… en castellano), que es como se llamará esta secuela de la popular serie, ya estaba listo y nosotras deseando saber más.

La felicidad duró poco ya que a los pocos días nos enterábamos que uno de los personajes más importantes y queridos de la serie, Samantha Jones, interpretado por Kim Cattrall, no iba a estar en este regreso. Al parecer la mala relación que la actriz tiene con Sarah Jessica Parker fue motivo suficiente para no contar con ella.

Y justo hoy nos enteramos de otra baja importantísima y que no nos podemos creer.

Nos referimos a ¡Mr. Big!, sí el personaje interpretado por Chris Noth y que estuvo presente a lo largo de las seis temporadas de la serie. Fue el gran amor de Carrie Bradshaw, ese hombre que en muchas ocasiones le hizo llorar y pasar malos momentos pero con el que finalmente se casa.

Samantha lo llama "el próximo Donald Trump" en el piloto de la serie y su personaje está basado en el publicista de Nueva York, Ron Galotti, un millonario, mujeriego e influyente. Con él vivimos escenas muy divertidas así como sus idas y venidas con Carrie.

Por eso nos resulta tan complicado entender por qué Mr.Big no estará. Puede que sea porque el propio actor que lo interpreta, Chris Noth, esté muy liado con otros proyectos (actualmente tiene dos películas en pre producción) o simplemente porque considere que su personaje no da para más.

Pero es que hay más bajas. Tampoco volverá David Eigenberg, que interpreta a Steve Brady, el gran amor de Miranda Hobbes y padre de su hijo en la ficción. ¿Será que en la nueva temporada veremos a personajes masculinos nuevos?

A la espera de que llegue la serie, HBO Max ha anunciado que la moda seguirá teniendo un papel muy destacado en 'And Just Like That...' y que tendrá lugar en el momento actual de la Gran Manzana.

De esta forma, la crisis provocada por el coronavirus y el distanciamiento social serán protagonistas indirectos en las nuevas andanzas de Carrie, Miranda y Charlotte. Nosotras seguiremos expectantes ante nuevas noticias.