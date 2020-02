La nueva modelo de Zara es... ¡la hija de Paz Vega!

De igual forma que es habitual en la industria de Hollywood que los hijos de grandes estrellas del cine sigan la exitosa senda de sus primogénitos, estamos viendo que en la moda últimamente ocurre algo muy similar. Kaia Gerber es, sin duda alguna, el estandarte de esta generación de modelos con apellidos muy reconocibles, aunque justo ella tenga el de su padre, y no el de su madre, Cindy Crawford. Su estilazo único, su talento para la pasarela y su belleza natural le han convertido en una de las grandes estrellas del sector actualmente, pero no es la única modelo con padres conocidos. Ahí están nombres como Lily-Rose Deep, y en España también ocurre con Rocío Crusset o Lucía Rivera.

Pues bien, a esta lista vamos a tener que sumarle un nombre más, aunque todavía es pronto para saber si su colaboración con Zara Kids es puntual o esto de la moda le engancha. Hablamos de Ava Salazar, hija de Paz Vega y Orson Salazar, que también son padres de otros dos pequeños más.

Ava, de hecho, es la mediana, y también la única chica, puesto que tiene dos hermanos varones, Orson Junior, de trece años, y Lenon, de nueve. Ella tiene actualmente diez, de ahí que su debut delante de las cámaras de fotos -matiz importante- haya sido con la línea de ropa infantil de la joya de la corona de Inditex.

De tez morena y largo pelo castaño ondulado, las imágenes publicadas en lo último que se ha puesto a la venta de Zara Kids bajo el nombre de 'New view of denim', no dejan lugar a las dudas: Ava se parece mucho a su padre.

Lo que no sabe tanta gente es que no es esta la primera vez que se enfrenta a una cámara, aunque sí es su estreno como modelo. Este es el matiz al que hacíamos referencia anteriormente, el cual se debe a que la hija de la actriz andaluza ya había hecho un cameo en el último capítulo de la segunda temporada de 'Paquita Salas', precisamente junto a su madre.

De momento, tan solo es un juego y una diversión para ella, pero ya hemos apuntado su nombre por si acaba convirtiéndose en su profesión dentro de unos años. Desde luego, madera para ello tiene para regalar la pequeña Ava.