Millie Bobby Brown rompe a llorar por culpa de una fan

Millie Bobby Brown no ha aguantado más y ha explotado por culpa de un fan que ha tenido como objetivo criticarla y arruinarle una salida que tenía prevista para comprar regalos de Navidad.

La actriz de 16 años no ha podido evitar las lágrimas en un vídeo que compartió el lunes 30 de noviembre en su Instagram Stories en el que reconoce que "está intentando sobrellevar la fama pero que sigue siendo muy abrumador".

La protagonista de 'Enola Holmes' ha contado lo que le ha pasado con el fan que le ha hecho llorar de impotencia. Al parecer ella estaba comprando regalos navideños cuando una seguidora se le acercó y le preguntó que si se podía hacer un vídeo con ella a lo que ella respondió con mucha educación que no.

Millie Bobby Brown decía en su vídeo, entre lágrimas, que no entendía por qué tenía que justificarse ante una fan si no quería hacerse un vídeo con él. Si no quiero que se me haga un vídeo, no tengo por qué ceder.

Sin embargo, la fan no se quedó contenta con la respuesta de la actriz y le empezó a grabar un vídeo sin su consentimiento mientras ella compraba regalos. La protagonista de 'Stranger Things' dice que ya se sobrepasó cuando iba a pagar y se puso a grabarla de nuevo. Esa fue la gota que colmó el vaso y Millie Bobby Brown le dijo que "era un ser humano como ella, ¿cómo más quieres que te lo diga?"

A lo que la fan le respondió y "¿no puedo grabar un vídeo de un ser humano?" A lo que le respondió: "No, cuando te he pedido educadamente que no lo hagas. No me gusta nada cuando la gente intenta traspasar los límites y yo solo pido un poco más de respeto".

Además, Millie Bobby Brown aprovechó para mandar un mensaje a sus seguidores y les dijo: "Tenéis que mostrar más respeto por los demás, sin importar quién sea la otra persona, es solo educación".

Poco después, la actriz se recompuso y la actriz se dirigió a sus seguidores para decirles que estaba mucho mejor y que había explotado porque se había sentido incómoda y poco respetada.

Después de este desencuentro con una fan, Millie Bobby Brown decidió borrar su cuenta de TikTok.