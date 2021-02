Así anuncia Miley Cyrus que vuelve a estar soltera y abierta al amor

De nuevo ha vuelto a sorprender al mundo entero. Esta vez ha sido tras su participación en la Super Bowl, donde Miley Cyrus hizo una actuación de lujo recuperando temas de sus tiempos como 'Hannah Montana' al mismo tiempo que versionó canciones del grupo Nine Inch Nails, el mítico 'Jolene' de Dolly Parton o 'Heart of Glass', uno de los temas estrella de Blondie.

Vestida con un conjunto clásico de animadora de cuero negro y morado, y después con un traje de jugador de fútbol americano con lentejuelas, ambos de Gucci, la artista demostró que tiene una voz (¡y vaya voz!) que no tiene nada que envidiar a la de sus grandes ídolos.

Unas horas más tarde, Miley quiso lanzar un mensaje en su cuenta de Instagram a sus más de 122 millones de seguidores explicando que está lista para volver a ser sexy una vez que la pandemia haya pasado.

A sus 28 años, la cantante compartió un vídeo en el que decía: "No tengo ningún problema en no tener novio. Ahora estoy soltera, ya sabéis... después del covid estoy lista".

El pasado mes de agosto anunciaba su ruptura con Cody Simpson, con quien empezó a salir a finales de 2019 y con el que presumía de felicidad a través de sus respectivas redes sociales.

Uno de los motivos que dio Miley es que quería centrarse en sí misma y en su último álbum 'Plastic Hearts', considerado por muchos como el mejor disco de su carrera.

Anteriormente había estado casada con Liam Hemsworth, pero su matrimonio terminó después de que fuera fotografiada besándose con la bloguera Kaitlyn Carter en Italia. De hecho, en su último trabajo hay una canción que se llama 'Midnight Sky' en la que habla precisamente sobre el fin del amor con Hemsworth. “Nací para correr, no pertenezco a nadie y no necesito que tú me ames”, dice la intérprete en el estribillo.

Habrá que ver cuándo y por quién vuelve a tener ocupado el corazón de Miley Cyrus. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su talento como cantante.