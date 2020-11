Miley Cyrus sigue hablando de su separación de Liam Hemsworth

Parecía que Miley Cyrus y Liam Hemsworth, tras su relación on/off de varios años, habían asentado lo suyo y que se iban a convertir en una de esas parejas que iban a envejecer juntos con todos sus animalitos.

Pero nada más lejos de la realidad. Miley Cyrus y el actor australiano anunciaron su ruptura en agosto de 2019, ocho meses después de que hubieran celebrado una íntima y romántica ceremonia para casarse junto a sus personas más queridas.

Ha pasado más de un año desde esta separación de Miley y Liam pero la cantante ha vuelto a hablar sobre el tema y ha dicho que no se pasó mucho tiempo lamentando su ruptura con el australiano.

Miley Cyrus asegura que aprendió rápido a pasar página tras haber tenido dos grandes experiencias traumáticas en los dos años anteriores a su separación de Liam. Estos dos "traumas" fueron la pérdida de su casa, con todo lo que eso implica, en uno de los grandes incendios que asoló California y el otro fue la muerte de su abuela, a quien estaba muy unida.

La cantante ha vuelto a hablar sobre el tema de su separación de Liam Hemsworth en un programa escandinavo donde dijo claramente que "existe un estigma de frialdad para las mujeres que aprenden a pasar página rápidamente".

Miley Cyrus reconoció que no lloró mucho su divorcio con el actor australiano no porque sea una persona fría, si no porque sabía que no iba a poder salvar su matrimonio de ninguna forma.

La artista lo tenía claro y se quiso centrar en las cosas que podía controlar porque de otra forma, "te quedas como atrapada".

La verdad es que el divorcio de Liam Hemsworth y Miley Cyrus nos sorprendió un poco a todos. La pareja empezó a salir en 2009, estuvieron unos años juntos y luego se separaron. Retomaron su relación en 2016 y parecía que estaban hechos el uno para el otro. Dos años se dieron el 'sí, quiero' y meses después rompían para siempre.

Desde entonces Miley Cyrus ha salido durante 10 meses con el también cantante Cody Simpson. Por su parte Liam Hemsworth parece que ha rehecho su vida junto a la modelo australiana Gabriella Brooks.