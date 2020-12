Miley Cyrus sigue con sus confesiones y 'WTF Do I Know' va sobre su ex Liam Hemsworth

Miley Cyrus se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo musical y gracias a las diferentes entrevistas que está concediendo estamos descubriendo más cosas de su sonado y sorprendente divorcio de Liam Hemsworth.

Si hace poco reconocía la cantante que "había muchos problemas en su matrimonio" ahora ha confirmado en el programa de Howard Stern que todas las especulaciones que había sobre si su tema 'WTF Do I Know' iba sobre su ex y ha reconocido que 'sí', que va sobre su ruptura.

En concreto, por las palabras: "You want an apology? Not from me / I have to leave you with your own misery / So, tell me baby, am I wrong that I moved on? / And I, and I don't even miss you'. (¿Quieres una disculpa? No, mía / Tengo que dejarte con tu propia miseria / Así, que dime cariño, ¿estoy equivocada por pasar página? / Y yo, ni siquiera te echo de menos').

Miley Cyrus lo dejó claro, esas palabras sí van por su exmarido Liam Hemsworth, de 30 años, aunque también reconoció que son sentimientos que tiene 'en algunos momentos breves de su vida'.

La cantante quiso recalcar que no es que se sienta así "todos los días de su vida. Es como me puedo sentir en un momento concreto. Eso funciona como parte de la coraza y es una parte de mí que se siente así en momentos puntuales".

Miley Cyrus puntualizó que en el momento de escribir esa canción se sentía fuerte pero, que hay días en los que no es así y está más de bajón.

Ruptura inesperada

Miley Cyrus y Liam Hemsworth mantuvieron una relación on-off desde que ella tenía 16 años. A finales de 2018 decidieron dar un paso más a su compromiso y se casaron por sorpresa en una ceremonia íntima.

Meses después, para sorpresa de todos, el matrimonio decidió continuar con sus vidas por separado. Una ruptura que nos sorprendió a muchos en su día pero, que según vamos descubriendo se estaba fraguando muchas semanas antes de que tomaran la decisión.

Miley Cyrus ha llegado a reconocer que la boda puede que fuera algo precipitada y que tomaran esa decisión poco después de haber perdido todo en un incendio que asoló su casa de Malibú.