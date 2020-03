Miley Cyrus cuenta la razón de su fama

Durante la cuarentena, son muchas las personas que están usando los directos de Instagram para acercarse a sus seguidores. Una de las personas que más está sacando provecho a sus directos es la actriz y cantante Miley Cyrus quien desde hace varios días, está dedicando su tiempo a hacer videollamadas con sus amigos para retransmitirlas en un programa que ha creado para sus directos de Instagram.

Bright Minded, es como la cantante ha bautizado este programa en el que las conversaciones con sus amigos nos están dejando curiosidades de lo más inesperadas, como en su llamada con la actriz Reese Witherspoon, con quien descubrimos que ambas habían compartido casa en la ficción, pues la casa en la que vivía Madeline Martha Mackenzie, el personaje de la serie de HBO ‘Big Little Lies’ era la misma en la que vivió la famosa Hannah Montana.

El secreto de Hannah Montana

Ese mismo día, Miley Cyrus también hablo con la actriz Hilary Duff, quien comenzó su carrera en la serie infantil de Disney ‘Lizzie Mcguire’. Fue en esta conversación donde descubrimos que fue gracias a Hilary, que Miley Cyrus se convirtió en actriz.

Decía Miley: "Quiero confesarte que fui a un concierto tuyo cuando tenía once años vestida con una falda plisada de cuadros y unas botas UGG solo porque tú vestías de esa manera" decía una sonriente Miley. Y continuaba: "al salir del concierto supe que tenía que ir inmediatamente a Los Ángeles para hacer una audición en Disney, y acabé consiguiendo el papel".

"Pero la única razón por la que quería hacerlo es porque quería hacer cualquier cosa que tu hubieras hecho. En realidad no me importaba ser actriz o cantante, simplemente, quería copiar todo lo que hacías. Así que, quiero darte las gracias por haberme inspirado, no estaría aquí sentada de no ser por ti, tú me enseñaste el camino a seguir", aseguró Miley Cyrus.

Tras estas declaraciones, la actriz Hilary Duff solo podía deshacerse en halagos hacia la cantante de 'Wrecking Ball': "Lo primero, eres muy amable, siento que te conozco de hace mucho tiempo. Al oírte decir esas cosas, siento que brillas, has tomado decisiones muy valientes y eres y serás una inspiración para mí y para mucha gente"

No todo el mundo puede presumir de que una súper estrella te diga que has sido su inspiración y jamás hubiéramos podido imaginar la bonita historia que se escondía detrás del personaje de Hannah Montana. Ahora gracias a Disney +, podremos volver a rememorar (entre otras muchas) estas dos series que jamás hubiéramos imaginado que estaban tan conectadas.