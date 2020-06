Miley Cyrus manda un mensaje contundente al presidente del gobierno Pedro Sánchez

13 de Junio de 2020. Una fecha que será recordada por los fans españoles de Miley Cyrus como el gran día en el que la cantante se dirigió a uno de los representantes del gobierno español. Si, no abráis los ojos sorprendidos porque estamos en lo cierto; y sino echad un vistazo a la cuenta de Twitter de Miley y comprobaréis que el mensaje que ha lanzado es para el mismísimo presidente Pedro Sánchez.

Un llamamiento desesperado que Miley ha hecho a varios gobernantes europeos tras el apoyo de los mismos a uno de los movimientos que más ruido está teniendo no solo en EEUU sino en todo el mundo, Black Lives Matter (las vidas negras importan). La artista aprovechando esta la ola de protestas ha pedido a España que les ayudemos a combatir el Covid-19 en las sociedades de color más marginales.

Spain, you united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must keep standing together to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @sanchezcastejon ? #GlobalGoalUnite ⭕️

"España, te uniste en solidaridad con el Black Lives Matter, en los Estados Unidos. Debemos mantenernos unidos para abordar # COVID19 y su impacto desproporcionado en las comunidades marginadas, especialmente las comunidades de color. Por favor únete a nosotros, PM".

Este llamamiento a la unión de todos los países del mundo supone una de las actividades más que Miley está reivindicando a través de sus redes sociales al tratarse de una de las celebrities que más está haciendo por el movimiento BLM. Su perfil de Instagram está repleto de símbolos, frases y fotografías en apoyo a la sociedad de color americana. Incluso la cantante tiene como foto de perfil las siglas del Black Lives Matter.

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN