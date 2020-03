Michelle Williams se ha vuelto a casar en secreto

En tiempos de desazón por todo lo que está sucediendo con el coronavirus, cualquier noticia que celebre el amor es recibida como una bocanada de aire fresco que nos recuerda que pronto todo esto pasará y debemos centrarnos ahora y siempre en lo verdaderamente importante. Disfrutar de los nuestros es una de esas cosas importantes y por eso muchas veces el "aquí y ahora" es el mantra al que hay que agarrarse.

Michelle Williams lo sabe y por eso lleva años siendo fiel a lo que siente en cada momento. La actriz perdió al padre de su hija Matilda, el oscarizado actor Heath Ledger, hace casi doce años, lo que supuso un importante varapalo del que le costó recuperarse pero que no le hizo dejar de creer en el amor.

"Nunca me rendí en lo que se refiere al amor. Siempre le digo a Matilda, 'tu padre me amó cuando nadie pensaba que fuese guapa, talentosa o llevara ropa bonita'. Es cierto que nunca antes he hablado sobre una relación... pero Phil no es alguien más. Y eso significa algo. La forma en la que me ama es la manera en la que yo quiero vivir la vida. Intento ser libre por dentro. Educo a Matilda para que sea libre y finalmente soy amada por alguien que me hace sentir así", explicó la intérprete en una entrevista concedida a la edición norteamericana de Vanity Fair en el año 2018 poco antes de casarse en secreto con el músico Phi Elverum.

Pese a su apuesta por el amor en aquel momento, Williams y Elverum se divorciaron a los pocos meses de celebrar su boda en la más estricta intimidad y al poco tiempo la intérprete conoció al que acaba de convertirse en su segundo marido. Y es que, según afirman varios medios estadounidenses, la ganadora de dos premios Globo de Oro acaba de contraer matrimonio con Thomas Kail.

De nuevo en secreto habría tenido lugar este enlace que ninguno de los protagonistas ha confirmado pero sí las últimas imágenes en las que se les ha visto juntos paseando por Nueva York luciendo alianzas de casados.

Lo que sí es seguro es que la pareja está esperando el que será su primer hijo en común tal y como pudimos comprobar en la pasada edición de la ceremonia de los Globos de Oro en la que Michelle Williams presumió de embarazo junto a su ya marido, el encargado de dirigirle en la miniserie "Fosse / Verdon" que le valió un Emmy a la mejor actriz.