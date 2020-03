El mensaje comprometido de Miley Cyrus para intentar frenar la histeria en Estados Unidos con las compras por el coronavirus

Miley Cyrus te puede gustar o no, pero si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que no se calla aquello que cree que no es correcto. Es una de las pocas celebrities a nivel mundial que asume estar siempre en la primera línea de la batalla mediática, a riesgo de que le caigan críticas por todos los lados, algo que no la importa demasiado.

Y ahora que la pandemia mundial por el COVID-19, el coronavirus que nos tiene en España confinados en nuestras casas, está empezando a extenderse también por Estados Unidos, la artista ha puesto el grito en el cielo en su cuenta de Instagram al lanzar un mensaje lleno de sentido común.

"Sé considerado. Respetuoso. Compasivo. HUMANO", empieza el mensaje que ha escrito la exchica Disney, que precisamente ha acompañado dicha leyenda con una escena de la serie que la catapultó a la fama, Hannah Montana. Las palabras de Miley van dirigidas a todos esos norteamericanos que, como en España, han empezado a arrasar de forma compulsiva los supermercados.

"Mientras te preparas para el distanciamiento social ... NADIE necesita cada sopa de la tienda. Cuanto más atesoremos, más costosas y escasas serán las necesidades, dejando a muchos sin lo esencial. Este es un buen momento para practicar la moderación ... Es increíblemente difícil tomar decisiones inteligentes mientras se entra en pánico, pero piénsalo dos veces antes de seguir al miedo y ser desconsiderado. Hay suficiente para todos si nos cuidamos unos a otros. Este es un buen momento para LIDERAR", es el resto del contenido del mensaje escrito por Miley en su Instagram.

La verdad es que son unas palabras a las que no se puede añadir ni quitar una sola coma. Además, son perfectamente adaptables a lo que ocurre en nuestro país. Ahora solo falta que el grueso de la población reflexiones y se dé cuenta de ello para cambiar su forma de actuar ante una crisis como esta.

La cantante y actriz, por cierto, no es la única celebrity internacional que está intentando asumir el impacto que sus antes tienen sobre una enorme audiencia. Lady Gaga, otra de las caras conocidas más comprometidas, ha reconocido en sus redes sociales que se ha puesto en cuarentena motu proprio, "porque es lo más generoso y responsable (desde el punto de vista de la salud) que podemos hacer". A buen seguro, no serán las únicas en enviar gestos tan potentes a través de sus redes. Todo por intentar que Estados Unidos no se suceda algo parecido a lo que ocurre en Italia o España. donde le coronavirus se ha descontrolado tanto que ha obligado a sacar, literalmente, a la gente de las calles.