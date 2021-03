Los mejores momentos de los Globos de oro 2021

Todos los años esperamos que los Globos de oro nos den momentos mágicos y diferentes. Y es que esta entrega de premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood tiene fama de ser muy divertida y espontánea (al menos más que los Oscar).

Sin embargo, este año fue diferente, al ser una gala virtual, sin invitados, sin alfombra roja y sin esa chispa que siempre encontramos cuando tenemos al público en directo.

Las presentadoras, Tina Fey (desde Nueva York) y Amy Poehler (en Los Ángeles) hicieron lo que pudieron en su cuarta vez como presentadoras de la gala, pero es cierto que se notaba que se les hacía cuesta arriba.

Aún así, hemos resumido para ti los mejores momentos de estos atípicos Globos de oro 2021.

Fue emocionante ver cómo la película dirigida por Chloé Zhao, 'Nomadland', ganaba como mejor film dramático y mejor director. De esta forma, Zhao se convierte en la primera mujer que gana este galardón desde que lo hiciera Barbra Streisand con 'Yent' en 1984.

'Nomadland', que aún no se ha estrenado en España, es la historia de una mujer que después de perderlo todo durante la recesión, decide dar el paso y viajar el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Su protagonista, Frances McDormand, que era una de las favoritas a mejor actriz, se quedó sin premio.

Este año la alfombra roja se vio reducida a lo que las estrellas compartieron en sus redes sociales, especialmente las que se grabaron desde sus casas, algunas con auténticos vestidos de fiesta, como Kaley Cuoco, otras, literalmente en pijama, como es el caso de Jodie Foster, ganadora de su cuarto globo de Oro por su participación en 'The Mauritanian'.

Descalza, con su pareja y su perro. ¿Alguna te imaginaste que verías algo así?

Otro de los momentos más emocionantes de la gala fue el discurso de agradecimiento que dio Taylor Simone Ledward por el Globo de Oro póstumo para su marido Chadwick Boseman, que ganó el premio al mejor actor por la película 'La madre del blues'.

"Yo no tengo sus palabras, pero debemos aprovechar cada momento para disfrutar de las personas a las que queremos...", dijo en recuerdo a su marido, que falleció el año pasado víctima de un cáncer de colon con solo 43 años.

Como decíamos antes, una de las actrices que más se preparó para esta gala virtual fue Kaley Cuoco, nominada a la mejor actriz de serie comedia/musical por 'The Flight Attendant', y que colgó en su cuenta de Instagram su estupendo look: un vestido de Óscar de la Renta. Finalmente no ganó, pero lo disfrutó mucho.

Y qué decir de Elle Fanning, nominada como mejor actriz también por su Catalina la Grande en la serie 'The Great', y a la que vimos con un espectacular vestido de Gucci y joyas de Fred Leighton.

Amanda Seyfried estaba también nominada como mejor actriz principal por interpretar a Marion Davies en la película 'Mank', dirigida por David Fincher. La vimos posar con un impresionante diseño de Oscar de la Renta con la espalda al aire.

Aunque si hay una actriz realmente ganadora esa ha sido Anya Taylor-Joy, nominada por partida doble gracias a 'Emma' y a 'Gambito de Dama'. Por ésta última lo logró y nos dejó boquiabiertos con su vestido, un total look de Maria Grazia Chiuri para Dior Alta Costura en color verde y abrigo-capa a juego.

Margot Robbie ha sido una de las pocas que ha posado en la alfombra roja, y es que era la encargada de entregar uno de los premios. Nos ha encantado con su vestido estampado de Chanel.

Laura Pausini fue otra de las grandes sorpresas al ganar el Globo de oro por la canción 'Yo sí', el tema principal de la película 'La vida por delante', protagonizada por Sophia Loren. La cantante italiana llevaba un conjunto de color rojo de Valentino y se mostró encantada de recibir este premio, el primero de esta categoría que gana.

Terminamos con otra sorpresa, la de Jason Sudeikis, ganador al mejor actor de televisión por la serie 'Ted Lasso' y que a juzgar por su cara y su look (una sudadera) no se lo esperaba.

Solo esperamos que el año que viene las cosas vuelvan a la normalidad y podamos disfrutar de una gala de los Globos de oro como se merece, con el lujo, el glamour y los grandes momentos que tanto nos gustan.