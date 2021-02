Meghan Markle y la última decisión que afecta a la familia Real Británica

Sus idas y venidas con la Casa Real Británica no pillan a nadie de sorpresa. Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron casarse y tener niños tuvieron claro que su relación con la realeza iba a cambiar. Y así ha sido. Los Duques de Sussex se han adelantado 30 días a la fecha límite que se les había impuesto para que decidieran si rompían sus lazos con la casa de la Reina Isabel.

Todo se remonta a un año atrás cuando se produjo el día bautizado como Meg-xit, en el que Meghan y Harry decidían apartarse de la familia real inglesa para reflexionar en la intimidad si dejaban de formar parte de ese círculo. Pues bien, el día ha llegado y los Duques han decidido que no volverán a trabajar con la Casa Real Británica.

