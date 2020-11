Meghan Markle habla abiertamente sobre el aborto que sufrió el pasado verano

Últimamente eran muchos los medios británicos que hablaban de un posible segundo embarazo de Meghan Markle. Así que la duquesa de Sussex ha querido dejar de lado todas las posibles especulaciones y ha escrito una desgarradora carta, que ha sido publicada en The New York Times, en la que habla abiertamente del aborto que sufrió el verano pasado.

Meghan Markle ha abierto su corazón como nunca antes había hecho con una cosa tan personal como puede ser un aborto y además lo ha hecho a través de una carta en uno de los periódicos con más tirón del mundo.

Desde luego a la que fuera protagonista de 'Suits' no se le puede negar que no sea sincera en sus declaraciones y ha querido relatar como una mañana de julio sus deseos de dar un hermanito a Archie, nacido el 6 de mayo de 2019, se vieron truncados. Meghan Markle cuenta que después de desayunar, dar de comer a los perros y cambiarle el pañal a su hijo sintió "un fuerte calambre". El dolor fue tan intenso que se cayó al suelo con el pequeño en brazos y según ella misma cuenta se dio cuenta de que mientras agarraba a su primogénito estaba perdiendo a su segundo hijo.

Lo que recuerda de después de terrible momento es despertarse en la cama del hospital y al príncipe Harry junto a ella: "sentí nuestras manos húmedas por nuestras lágrimas y le besé los nudillos" y en ese momento empezó a pensar Meghan cómo superarían la pérdida que acababan de vivir.

El artículo que escribe Meghan Markle para contar este doloroso momento se titula 'Las penas que compartimos' y en el que quiere señalar que muchas veces nos olvidamos de preguntar un simple "¿estás bien?"

Con este relato sincero sobre su aborto espontáneo, Meghan Markle ha querido dar visibilidad a un tema por el que pasan muchos padres pero que sigue siendo un tema tabú. Ella y Chrissy Teigen, recientemente, han hecho su labor para hablar sobre este doloroso y complicado tema.

También nos puede invitar a reflexionar sobre los comentarios que hacemos en nuestro día a día sin ningún tipo de maldad pero con el que estamos pecando de indiscretos. En primer lugar siempre se da por hecho que las personas que tienen un hijo, van a querer ir a por un segundo y puede que no. Y en segundo lugar, muchos padres puede que lo hayan intentado y que no hayan tenido éxito en el proceso, ya sea porque les está costando concebir o porque lo hayan perdido. No todo el mundo tiene la fuerza o las ganas de hacer público haber pasado por un aborto.