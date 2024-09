Marta Pombo y Luis Zamalloa ya son familia numerosa

Como suele ser habitual, las redes sociales no han tardado en llenarse de mensajes de cariño y apoyo para Marta y Luis. Su hermana mayor, María, ha aprovechado la ocasión para subir un vídeo resumen de lo que ha sido su verano en Casa Vaca y ha dejado estas bonitas palabras para su hermana: "No me imagino un final mejor para despedir este verano que tu hermana esté a punto de regalarte 2 sobrinas más".