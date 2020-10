Vas a alucinar con este vídeo de María Pombo y su barriga de embarazada

Parece que todas se han puesto de acuerdo ya que tenemos una importante lista de mamás influyentes embarazadas. Paula Echevarría, Chiara Ferragni, Sara Sálamo, Dafne Fernández... y un largo etcétera que cerramos con la más veterana María Pombo. La influencer está ya de siete meses, un hecho que ha permitido que seamos testigos de un momentazo.

foto

María ha acudido a su última revisión ginecológica, junto a su marido Pablo Castellanos, y ha captado una de las sensaciones más bonitas que dicen experimentar las madres: sentir a su bebé moverse.

Un vídeo que ha subido a su perfil de Instagram y ha sido toda una revolución al despertar la parte más tierna y sensible no solo de sus fans (que siguen cada avance del embarazo) sino también de sus mejores amigas, como Laura Matamoros y de su marido Pablo. Mientras la hija del famoso colaborador comenta "Me muero", el futuro papá expresa la ganas infinitas que tiene de abrazar a su bebé: "quiero tenerle entre mis brazos".

Un embarazado que llega en medio de un año un tanto movidito a nivel sentimental para María al diagnosticarle que padece la misma enfermedad que su madre, distanciarse de una de sus mejores amigas, la también influencer María F. Rubíes y experimentar una complicada y a la vez satisfactoria mudanza a la casa de sus sueños.