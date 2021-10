María Pombo celebra su primer cumpleaños junto a su hijo Martín

María Pombo está de enhorabuena gracias a sus éxitos profesionales, acaba de presentar su nueva colección de su marca Name The Brand, y a su vida personal ya que disfruta de una familia maravillosa. Y en este contexto celebrar años es toda una alegría sobre todo cuando, por primera vez, soplas las velas junto a tu hijo de un añito.

La influencer tras ser una de las más disfrutonas en la fiesta que su amiguísima María F.Rubíes organizó por el 35 cumpleaños de su marido, Manu Losada, el pasado viernes; hoy ha vibrado en su 27 cumpleaños en familia. Un día que recordará siempre ya que su pequeño ha acaparado junto a ella todo el protagonismo.

María ha querido compartir con sus más de un millón de seguidores en Instagram su look cumpleañero compuesto por una chaqueta cropped acolchada, de hombros estructurados, estampado geométrico, en tonos rosas y marrones, de su firma Name the Brand, que combinó con un total look blanco (camiseta y pantalón vaquero de tiro alto).

Una fecha muy importante para ella, por lo que ha ofrecido un descuento del 27% (los años que cumple) en su marca de moda hasta las doce de la noche del domingo.