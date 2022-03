María Pombo justifica (y entiende) el puñetazo de Will Smith a Chris Rock

En la glamurosa gala de los Premios Oscars de este año Will Smith se levantaba de su asiento para propinarlo un puñetazo a Chris Rock. ¿El motivo? Durante la presentación de uno de los premios por parte de Chris Rock hizo una broma sobre la esposa del nominado a Mejor Actor, Will Smith, Jada Pinkett Smith, diciendo que esperaba ver la secuela de G.I Jane, cinta protagonizada por la actriz que recibió muy malas críticas, y aunque parecía estar , el actor subió al escenario muy molesto y le pegó un puñetazo a Chris. De inmediato bajó de nuevo a su sitio y gritó: "Keep my wife’s fucking name out your mouth" (Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca).

Ahora, y con la imagen dando la vuelta al mundo y multitud de opiniones al respecto, María Pombo ha querido dar la suya. "Opino que no puedes faltar el respeto y luego llamarlo humor Esto está muy de moda últimamente. Entiendo que las personas tienen un límite... Y nadie sabe lo que una persona vive en casa", ha escrito María Pombo en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

Un momento que eclipsó una gala en la que las celebrities lucieron sus mejores galas.

Una gala conducida por tres mujeres (fabulosas)

Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall fueron las tres cómicas encargadas de presentar unos premios en los que se ha hablado abiertamente de sexualidad, discriminación, género, #MeToo... E incluso se 'atevió' a reírse de la edad de las novias de Leonardo Dicaprio, un clásico ya. "Un aplauso para Leonardo que hace mucho por dejar a sus novias un mundo mejor", decía Amy Schumer.

Tan incisiva como siempre, Amy Schumer comenzaba su monólogo diciendo que no estaba en los Oscars solo en calidad de "modelo, sino también de madre. No imagino un lugar mejor en el que estar ahora mismo. Ah, sí, mi casa".

Amy Schumer también se acordaba de su amiga Jennifer Lawrence, quien este año se ha saltado la gala de los Oscars, seguramente para cuidar de su primer bebé. De hecho, echamos en falta ver a Leonardo Dicaprio, Meryl Streep o Cate Blanchet acudir a la alfombra roja para defender la película 'No mires arriba', donde todos ellos tienen un potente papel.

Por no hablar de los espectaculares looks que pudimos ver tras la gala en la fiesta de la revista Vanity Fair.