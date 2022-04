María Pombo se sincera como nunca sobre la esclerosis múltiple

Era una de las entrevistas más esperadas por parte de los seguidores de María Pombo. Aunque la influencer cuenta todos los detalles sobre su vida en Instagram, la charla que ha mantenido con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' ha sido muy reveladora. Sobre todo cuando se ha lanzado a contar cómo afronta la esclerosis múltiple que le fue diagnosticada.

"Me diagnosticaron esclerosis múltiple. Estuve 15 días sin subir nada, del shock. No tiene cura, pero hay muchísimos tratamientos. Lo que pasa es que si lo vas cogiendo tarde no hay marcha atrás. Es la enfermedad de las mil caras, te puede dejar ciega del ojo, dejarte sin habla, inmóvil, yo tuve suerte de que me dio con hormigueos... Yo solo pedía que no fuera nada que yo no conociera", le ha contado a Bertín con mucha entereza. Sin embargo, ha recordado que se enteró de que estaba embarazada solo un par de días antes de sufrir su primer bote derivado de la esclerosis múltiple.

Una entrevista en la que también estuvo presente su marido, Pablo Castellano, quien también habló al respecto. "Lo afronté con miedo. Yo soy un poco hipocondriaco y muy mal enfermo, y me ponía en lo peor. Pero cada día tenía que estar como muy positivo. No quería que ella se ocupara de mí. Somos una piña todos y fue todo muy llevadero", ha recordado el esposo de María Pombo quien ha llegado a abrirse en canal durante la entrevista.

"Pensaba que mi bebé no iba a sobrevivir, Cuando me lo dijeron lloré, pero, aunque odio decir esto, pensé que no es una enfermedad desconocida, sé de lo que va, mi madre ha estado conmigo toda la vida. No es una enfermedad que te fulmine en tres meses. Aunque es una faena, tengo un hijo, con mi madre nos hemos ido de compras o a bailar, la ves apagándose y cada vez un poco peor", ha recordado la influencer.

"No quiero ser una carga y que se preocupen por mí o no acompañar a mi hijo en su boda porque no pueda andar. Te dicen por qué estás de fiesta o qué haces en el gimnasio haciendo esas barbaridades o por qué tu casa tiene escaleras si no la vas a poder subir... La esclerosis no me define, es parte de mí pero no quiero que me defina. Hago mi vida normal hasta que no pueda hacerla y ojalá sea siempre... Pero inevitablemente piensas ¿será verdad? Tuve el ejemplo de mi madre que siempre ha tenido tanta fuerza, en casa lo llevamos bien", confesaba.