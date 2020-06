María Pombo embarazada de su primer hijo junto a Pablo Castellano

Si hacemos memoria, no ha pasado ni un mes desde que María Pombo hizo una de sus confesiones más importantes a través de su perfil de Instagram: "todo apunta a que sufro la misma enfermedad que mi madre, esclerosis múltiple". Así justificaba la influencer su ausencia en las redes sociales hace exactamente 26 días. Ahora, vuelve a subir un vídeo muy emotivo pero esta vez cargado de felicidad: María desvela a sus seguidores que está embarazada.

Un bebé que espera junto a su marido Pablo Castellano, con el que contrajo matrimonio hace casi un año (el 23 de junio de 2019), y sobre el que confiesa el gran amor que ya, sin haberle visto, sienten por él. Una noticia que María ha confirmado con un emotivo vídeo en su perfil de Instagram que ha titulado así: "Llegas para alegrarnos la vida👼🏼 Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia...ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más ❤️ @pablocastellano86 No has nacido y ya te queremos ✨👼🏼".

Una publicación que se ha convertido en viral en menos de 24 horas ya que cuenta con casi dos millones de likes y más de veinte mil comentarios entre los que destacan el de su gran amiga María F. Rubíes, el de Cristina Pedroche y otros influencers como Dulceida, Trendy Taste o Carlos Arnelas.

Una felicidad que han trasladado a las calles ya que los fotógrafos han captado con su objetivo el primer paseo del feliz matrimonio tras hacer pública la noticia. Cómplices, sonrientes y con luz propia, eso es lo que trasmiten las primeras imágenes de María y Pablo tras compartir con el mundo que están embarazados.