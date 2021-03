María Fernández Rubíes celebra el bautizo de su 'ratón'

El confinamiento supuso un cambio en la forma de entender nuestra vida, además de ser uno de los momentos en los que las celebrities -al igual que el resto de los mortales- aprovecharon para quedarse embarazadas. La lista es amplia: María Pombo, Paula Echevarría, Helena Tablada, Marta Castro o Chiara Ferragni o María Fernández Rubíes, entre otras. Precisamente ésta última acaba de bautizar a su bebé de seis meses.

La influencer no solo acaba de estrenar casa, junto a su gran amiga María Pombo, sino que acaba de ser mamá por primera vez junto a su marido, el odontólogo Manuel Losada. Su hijo Nico, al que ella llama cariñosamente ratón, se ha convertido en el centro de atención de sus miradas, sus fotos y su perfil de Instagram. No hay día que María F.Rubíes no comparta vídeos o momentos con su bebé con sus casi setecientos mil seguidores

Y precisamente este fin de semana, la influencer ha publicado en Instagram momentos del bautizo de Nico: su romántico look de invitada, sus joyas, y a su bebé vestido de azul.

María escogió un vestido de nido de abeja, con pespuntes de colores, cuello y mangas volanteadas y hombros estructurados, de María de la Orden Studio, zapatos joya en fucsia, con pulsera al tobillo, de Manolo Blahnik y bolso malva, de Botega Venetta.

Nico con capota, un faldón y una chaqueta de punto azul tendrá imágenes para recordar el 20-03-21, día en que sus padres decidieron celebrar su bautizo.