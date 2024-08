María Castro deja un contundente mensaje sobre su cuerpo tras ser madre por tercera vez

Asimismo, la actriz aprovecha para recordarse que no es la misma persona ni física ni mentalmente, ya que las personas evolucionan, cambian y se adaptan con el paso del tiempo. "Y es que qué manía tenemos instaurada con el tener hijos, “pero que no se note”: que no se note físicamente (-“pero si estás casi igual que antes!”… qué frases más tóxicas, que no se note en tu descanso nocturno (“te deja dormir toda la noche?”), que no se note en tus relaciones sociales (“qué educados esos niños: sentaditos, callados y sin molestar!”), que tu vida en pareja no se vea afectada (“es que no tenemos tiempo para “el nosotros”, y no podemos hablar sin interrupción). Pues siento revelaros que estas afirmaciones, preguntas o deseos van bastante desencaminados de lo que es la realidad.