Mandy Moore, la protagonista de 'This is us', anuncia su embarazo

La lista de celebrities que se van a convertir en madre en 2021 se va incrementando poco a poco. Tras el anuncio hace unos días de Paula Echevarría, ahora le ha llegado el turno a otra actriz del otro lado del charco: Mandy Moore.

La protagonista de 'This is us' ha anunciado que a principios del año que viene se va a convertir en mamá de un niño. Para hacerlo público, la actriz y cantante ha compartido dos bonitas imágenes junto a su marido Taylor Goldsmith.

La llegada del primer hijo para la pareja, llegará meses después de que celebren su segundo aniversario de boda, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

¡Qué buena noticia para Mandy Moore y Taylor Goldsmith!

Por supuesto, al dar la buena noticia, no han faltado las felicitaciones por parte de sus 'hijos' de 'This is us' Chrissy Metz y Sterling K Brown. No ha tenido mensaje público de su marido en la ficción Milo Ventimiglia, ni de su tercer hijo ficticio Justin Hartley. Sin embargo, estamos seguros que no han dejado de darle la enhorabuena en el set de rodaje. Donde ya han vuelto los cinco protagonistas a rodar la quinta temporada de la serie.

De hecho, ha sido la propia Mandy Moore la encargada de mostrar los cambios en la grabación de la serie. Unos cambios para cumplir con las medidas de seguridad en plena pandemia. La distancia que tiene que guardar con Milo Ventimiglia es solo un pequeño ejemplo de esto.