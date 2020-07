La maldición de 'Glee': encuentran el cuerpo de Naya Rivera el día del aniversario de muerte de Cory Monteith

La tragedia vuelve a asolar a los protagonistas de 'Glee'. Tras cinco días de intensa búsqueda en el lago Piru, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Naya Rivera el 13 de julio de 2020, justo el día que se cumplían los siete años de la muerte de Cory Monteith.

De hecho, Kevin McHale, compañero de reparto de 'Glee' está convencido de que esto no ha sido casualidad y utilizó su cuenta de Twitter para escribir lo siguiente: "No soy religioso, pero vais a tener que trabajar mucho para convencerme de que Cory no ha ayudado hoy a encontrar a nuestra chica. Estos dos, en muchos sentidos, eran la versión femenina y masculina de la misma persona. Encantadores, se preocupaban demasiado, tenían talento, eran divertidos y eran muy muy buenas personas".

Sea como fuere, el cuerpo de Naya Rivera ha sido encontrado sin vida, no se esperaba otra cosa, ya que desde el primer momento las autoridades del caso no se mostraban nada optimistas ya que el lago Niru tiene unas corrientes bastante traicioneras y peligrosas.

El sheriff de Ventura encargado del caso ha dado una rueda de prensa en la que ha contado lo que pudo ocurrir el pasado 8 de julio cuando Naya Rivera y su hijo Josey, de cuatro años, salieron a navegar.

Hubo un momento que Naya y Josey se pusieron a nadar en el lago y cuando esto ocurría la barca empezó a irse a la deriva, Naya utilizó todas sus fuerzas para recuperar la barca y poner a su hijo a salvo en ella. Las autoridades apuntan a que la actriz de 33 años se quedó sin fuerzas para salvarse a sí misma y al final le arrastró la corriente.

El sheriff apuntó que son muy habituales las corrientes en el lago Piru sobre todo por las tardes. "Creemos que desapareció justo después de comer, la idea es que lo más probable es que la barca no estuviera bien anclada y empezó a irse a la deriva por culpa de las corrientes. Tuvo fuerzas para poner a salvo a su hijo, pero no para salvarse a ella".

Poco después de esta rueda de prensa para confirmar la aparición del cuerpo de Naya Rivera, algunos de los protagonistas de 'Glee', entre los que se encontraba Heather Morris, se reunieron en la orilla del lago juntando las manos para hacer una vigilia improvisada en su nombre.

Descansa en paz, Naya.