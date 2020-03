Madame de Rosa da positivo en coronavirus días después de volver a trabajar como enfermera

Cuando la maldita pandemia de coronavirus estalló en España hace aproximadamente dos semanas, la influencer Ángela Rosa, más conocida por su sobrenombre Instagram, Madame de Rosa, dio la noticia a todas sus seguidores de que volvía a ejercer como enfermera en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid, donde ya había trabajado con su profesión original antes de dedicarse en exclusiva al mundo de las redes sociales.

Desgraciadamente, la empresaria ha podido poner su granito de arena al Sistema Nacional de Salud durante muy poco tiempo porque ha confirmado en su última publicación que ha contraído el virus.

"HE DADO POSITIVO EN COVID 19, TENGO CORONAVIRUS. No os preocupéis, estoy bien y saldré pronto para seguir luchando en esta batalla. Os quiero". Con estas palabras lo ha anunciado junto a un vídeo en el que ha contado los síntomas que padece: fiebre, dificultad para respirar y dolor de cabeza.

Afortunadamente, pese a presentar esta sintomatología, habitual en los casos de COVID-19, Ángela ha explicado que se encuentra en buen estado, pero es imposible no empatizar con ella viendo el vídeo porque la empresaria reconoce estar tocada en lo psicológico al sentirse culpable por su positivo y las consecuencias a corto plazo que este está teniendo ya en su vida. "Tengo la sensación de que he cometido alguna torpeza. Siento que ya no podré ir a ayudar al hospital y también siento culpabilidad porque Romeo -su hijo de siete años- está con síntomas también. Siento que le he expuesto también", ha explicado emocionada en el vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram.

Nos encantaría poder abrazarla y darle las gracias por el precioso gesto que ha tenido regresando a la enfermería y poniéndose en primera línea de batalla para frenar al virus cuando profesionalmente, seguramente, no tenía ninguna necesidad. Ojalá tanto ella como su pequeño se recuperen lo antes posible y se haga realidad su deseo más inmediato, "recuperarme pronto para volver al hospital y ayudar".