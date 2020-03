Casi un lustro después de explotar, el culebrón Taylor Swift vs Kanye West llega a su fin: la cantante tenía razón

Mucho ha llovido del arranque de esta historia de la que se ha escrito mucho en Estados Unidos pero menos en España, de ahí que sea importante contextualizarla porque es muy interesante; no en vano afecta a tres estrellas mundiales, cada uno en lo suyo, como son Taylor Swift, Kanye West, y en menor medida Kim Kardashian.

Aunque el culebrón estalló en 2016, con la publicación de la canción del rapero titulada 'Famous', todo el lío comenzó realmente mucho antes, en el año 2009, cuando él mismo interrumpió un discurso de la cantante norteamericana en los VMAs para decir que era Beyoncé la que realmente merecía el premio al Mejor Videoclip Femenino que acababa de recoger Swift.

Conviene recordar el momento porque se te va a quedar la misma cara que a la propia Taylor Swift cuando lo veas. ¡Tierra, trágame!

Y llegó bomba en forma de canción

Aquello quedó en anécdota viral para el gran público, historia del entretenimiento, pero finalmente fue a más porque de aquellos lodos nacieron los barros de 2016, en la mencionada canción 'Famous'.

En su letra, el marido de Kim Kardashian le dedica unas palabras, muy ofensivas, a Taylor Swift. "Siento que Taylor y yo todavía podríamos acostarnos. ¿Por qué? Porque yo hice famosa a esa zorra", línea que hace referencia a aquel episodio de 2009, como si su ofensa de entonces le hubiera beneficiado mediáticamente a ella.

Obviamente, el tono de West hacia Swift en la canción le sentó muy mal a la estrella del pop, que se sintió todavía más molesta porque, siempre según versión, Kanye West le había mentido en una conversación que mantuvieron antes de que grabara la canción. No fue Swift la que hizo lo hizo público, sino Kim Kardashian, que se metió por medio en el conflicto para enredarlo más al publicar en Snapchat la supuesta conversación después de las críticas de Taylor Swift al tema.

En aquellos vídeos, tal y como fueron publicados, parecía que la atacada aceptaba la explicación de West sobre lo que la letra de 'Famous' diría de ella. Por lo tanto, se daba a entender que West le había avisado previamente e incluso pedido una especie de consentimiento.

El vídeo original sale a la luz

Pero ahora hemos sabido que durante los cuatro años posteriores a lo publicado por Kardashian, Taylor Swift tenía razón. La artista siempre mantuvo que aquello estaba editado para que pareciera algo que no era tal, pero nunca se pudo demostrar. Sin embargo, cuando casi nadie esperaba que la polémica se reactivara, el pasado fin de semana, una cuenta de una fan de Swift publicó los vídeos originales de la famosa conversación. Y en ellos queda claro que la cantante nacida en Pensilvania estaba en lo cierto: en la conversación, Kanye West no la dijo que fuera a referirse a ella como "zorra".

KIM K AND KANYE AND THE MOST DESPICABLE, GROSS AND MANIPULATIVE PEOPLE IN THE INDUSTRY THEY LIED ABOUT TAYLOR SWIFT IN 2016 AND THIS THREAD OF THE LEAKED PHONE CONVERSATION WILL SHOW YOU THAT. pic.twitter.com/jCw07z8Vpf — 𝓛𝑜𝓋𝑒, 𝒜𝓃𝓊 (@redligion) March 21, 2020

De hecho, aunque todo se desarrolle en inglés, lógicamente, se entiende perfectamente a Swift una reacción chocante, incómoda, al saber que West va a incluir una línea en la canción en la que dice que ella le debe sexo, pero al mismo tiempo se siente aliviada porque no use nada peyorativo contra ella. "Me alegro de que no sea despectivo. No lo siento despectivo. Dios mío, la expectación que has creado. Pensaba que iba a ser algo como 'Esta zorra tonta y estúpida'. Pero no lo es", le dice en un momento de la charla telefónica.

Las reacciones

Los vídeos, publicados en un hilo de tuits, han hecho reaccionar de nuevo a Kim Kardashian, que en la misma red social, Twitter, en vez de apagar el fuego pidiendo disculpas o alguna reacción similar, se ha referido a ellos manteniéndose en sus trece: "El vídeo no me enseña nada nuevo. Todos ya sabíamos eso. Estoy muy confundida ahora mismo".

También lo están muchos fans de unos y otros protagonistas, muy críticos en general con esta afirmación en público de la empresaria.

The video showed nothing new. We all knew that. I’m so confused right now pic.twitter.com/NO0b92Qvpo — kim (@kimkwestlegion) March 21, 2020

Esperábamos como agua de mayo la reacción de Taylor Swift a todo esto. Y ha llegado en las últimas horas a través de un par de stories publicados en Instagram pero no ha querido hacer leña del árbol caído ni prender más la mecha la cantante.

Eso sí, de sus sutiles palabras se desprende un sentimiento de alivio y orgullo por poder demostrar que ella decía la verdad en esta polémica con el matrimonio West Kardashian.

"En vez de responder a aquellos que me preguntan cómo me siento con la grabación de vídeo que se ha filtrado, que prueba que yo decía la verdad todo el tiempo sobre "esa llamada" (ya sabéis, la que ilegalmente grabada, que alguien -en cursiva, para hacer énfasis- editó y manipuló para señalarme y ponerme a mí, mi familia y mis fans en el infierno durante 4 años...), esto es lo que importa de verdad"

Ha expuesto en un primer stories dando paso a otro en el que ha rogado a sus fans que se unan a ella en donar lo que puedan para ayudar a superar la crisis mundial por el COVID-19, que también afecta de lleno a Estados Unidos.

El que todavía no ha dicho nada en público al respecto ha sido Kanye West, aunque es probable que no tenga muchas ganas de seguir dándole bombo al asunto porque tiene todas las de perder.