Lily James y Matt Smith se dan una segunda oportunidad

Lily James y Matt Smith parece que están más juntos que nunca.

La actriz de 30 años, que interpretaba a Lady Rose MacClare en 'Downton Abbey', y el actor de 37 años, protagonista de las dos primeras temporadas de 'The Crown' donde hacía del joven Felipe de Edimburgo, han sido visto juntos dando un paseo por las calles de Londres el domingo 29 de marzo por la tarde.

Es la primera vez que se les ha visto juntos después de tres meses, ya que en diciembre de 2019 comenzaron los rumores de que Lily James y Matt Smith habían roto.

En aquella ocasión se pensó que habían roto su relación ya que no habían aparecido en ningún evento, ni en ningún momento en los cuatro meses anteriores.

Sin embargo, a pesar de los rumores parece que Lily James y Matt Smith siguen juntos y felices. Hay que recordar que la pareja de actores comenzó a salir el pasado 2014.

Es verdad que en estos casi seis años Lily James y Matt Smith no han ocultado lo suyo, pero también han sido siempre muy discretos con su vida privada.

Lily James y Matt Smith han compartido en una ocasión el set de rodaje ya que han participado en 'Orgullo y prejuicio y zombies" en 2016. Un amor que ha traspasado la gran pantalla como también les ha pasado recientemente a Ana de Armas y Ben Affleck o en su día a Brad Pitt y Angelina Jolie.

La verdad es que puede que Lily James y Matt Smith no sean muy conocidos en nuestro país, pero nos gusta dar noticias como estas en días tan complicados. ¡Qué viva el amor!

Lo dicho, a lo mejor por nombres no te suenen mucho, pero en cuanto les has visto la cara ya te han sonado. Puede que sea una de esas parejas de famosos que no sabían que están juntos.