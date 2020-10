Lily James podría haber llamado a la mujer de Dominic West para darle explicaciones

El domingo 11 de octubre se hacían virales unas imágenes en la que los actores Dominic West y Lily James estaban de lo más cariñosos por las calles de Roma, ciudad en la que dicen algunas fuentes que estuvieron alojados en un hotel de lujo cercano a la plaza de España de la capital italiana.

El tema no tendría más chicha si no fuera porque el protagonista de 'The Affair' está casado desde hace diez años con la irlandesa Catherine Fitzgerald. Por supuesto, fue testigo como medio mundo del romántico domingo que pasó su marido junto a la actriz Lily James. Unas imágenes que la dejaron "en shock y con el corazón roto", según comentó una amiga de la irlandesa.

El lunes por la noche el actor voló a Inglaterra y el martes hacía unas declaraciones junto a Catherine en las que decían que su matrimonio estaba más fuerte que nunca. Una idea que tienen claro los amigos de Dominic West que fue idea suya.

¿Qué ha pasado para que todo haya pasado tan rápido?

Algunos medios británicos apuntan a que la propia Lily James llamó a Catherine, horas después de que las imágenes junto a Dominic se hicieran virales, y le dio una explicación inocente de las fotografías.

Otras fuentes aseguran que Angharad Wood, la agente de ambos actores, que estaba presente también en el restaurante de Roma ha servido como testigo para decir que no pasó nada entre Dominic y Lily. Simplemente que ambos fueron a Roma a conocer a su hija nacida el pasado mes de agosto.

Algunos amigos del actor aseguran que Dominic no se atrevería a hacer nada delante de Angharad y que, además, no va a ser tan estúpido de ser cogido tan abiertamente ligando con Lily James. Muchos dicen que él siempre es muy cariñoso y que podrían encontrarse muchas fotos del estilo con diferentes amigas de Dominic West.

En fin, que teorías hay muchas. Lo que está claro es que Dominic West sigue felizmente casado junto a Catherine Fitzgerald, quienes se dieron el 'sí, quiero' hace diez años y tienen cuatro hijos en común.